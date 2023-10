Stade Rennais : Genesio annonce une décision qui fait déjà polémique avant le Panathinaïkos

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

L'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, était présent ce mercredi soir en conférence de presse à la veille du troisième match de poule de la Ligue Europa face au Panathinaïkos. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU STADE RENNAIS Genesio annonce la titularisation d'Omari Le coach rennais a notamment annoncé que Warmed Omari allait être titulaire pour cette rencontre malgré son match catastrophique le week-end dernier face à Lorient (2-1). Un choix que les supporters du club Rouge et Noir ne manquent pas de critiquer sur les réseaux sociaux. Il a ensuite été demandé à Bruno Genesio s'il allait faire démarrer Arthur Theate et Martin Terrier. "Je ne vous répondrais pas mais si j’emmène un joueur c’est qu’il peut jouer", a-t-il répondu en souriant dans des propos rapportés par France Bleu Armorique. #SRFC - Groupe au complet pour Bruno Genesio pour le Pana. Jaouab, Lambourde et Jacquet restent à quai. Omari sera titulaire. Theate et Terrier prêts à démarrer ?

Le coach : « (sourire) Je ne vous répondrais pas mais si j’emmène un joueur c’est qu’il peut jouer… » 🔴⚫️ pic.twitter.com/kizOL5z981 — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) October 25, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le coach du Stade Rennais, Bruno Genesio, a tenu ce mercredi soir son point presse à la veille du déplacement sur la pelouse du Panathinaïkos, comptant pour la troisième journée de la phase de poules de la Ligue Europa.

Fabien Chorlet

Rédacteur