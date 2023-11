Stade Rennais : Genesio avance une solution radicale pour éviter les incidents à la OM – OL

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

En conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio est revenu sur les incidents autour d’OM – OL avec la blessure à l’œil de Fabio Grosso, victime du caillassage du bus lyonnais aux abords du Vélodrome.

Reconnaissant avoir envoyé un message à l’Italien après le match, le coach du Stade Rennais en veut énormément aux énergumènes auteurs de l’attaque… Mais il appuie sur l’importance de ne pas faire d’amalgames : « Ce ne sont pas des supporters marseillais et il ne faut pas réduire les supporters marseillais à ça. Ça arrive de plus en plus parce qu'une bande d'idiots, d'abrutis qui ne sont pas là pour supporter leur équipe, se servent du foot pour exulter leur violence. Il ne s'agit pas de taper sur Marseille, ça peut arriver n'importe où, à Lyon, à Rennes, à Saint-Etienne... Il faudrait que ces gens-là soient sanctionnés de manière exemplaire. Ils n'ont rien à faire aux abords d'un stade, et encore moins dans un stade de foot. Il faut à la fois être très dur et ne pas faire de généralité ».

« Les Anglais, ils ont fait comment ? »

D’une manière générale, Bruno Genesio attend plus de fermeté, même s’il trouve « regrettable » les interdictions de déplacements (« Peut-être qu’il faut en passer par là dans un premier temps »). Le technicien estime qu’on dispose de « suffisamment de moyens » pour identifier les moutons noirs et les sortir du football : « Les Anglais, ils ont fait comment ? C’était les premiers touchés par l’hooliganisme. Aujourd’hui, ils ont éradiqué ça (…) Il y a eu une forme de complaisance et de laisser-aller. Arrêtons de faire preuve de complaisance pour ces gens-là ».

