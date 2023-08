Stade Rennais : Genesio ironise sur le sort d'un joueur lensois

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Dimanche soir, ce sera un choc. Un beau, un vrai, entre un RC Lens attendu dans les hauteurs de la Ligue 1 cette saison et un Stade Rennais ô combien ambitieux avec un groupe fourni.

VAR et Super VAR

Un match auquel pourra finalement participer Adrien Thomasson, le milieu de terrain des Sang et Or, pourtant exclu le week-end dernier face au Stade Brestois. La commission de discipline est en effet passée par la et a annulé la sanction. Ce qui a fait réagir Bruno Genesio en conférence de presse.

"J'ai vu aussi que maintenant, il y a l'arbitre, le VAR et le super VAR. Un joueur qui prend un rouge par l'arbitre, le VAR regarde s'il y est, et même si elle le confirme, il y a le super VAR qui dit qu'il n'y a pas carton rouge. Si maintenant il faut un super VAR pour revenir sur le VAR qui était déjà revenu sur l'arbitre, je ne sais pas jusqu'où on va aller. En plus, je suis content pour Lens, je trouve que le rouge était sévère. Mais il y a un arbitre et le VAR. Normalement, le carton rouge est un des cas sur lequel le VAR doit intervenir. Soit il est justifié, ou non. En l'occurrence, non. Il y a la règle et l'esprit. Mais ça aurait été bien que ce soit fait avec le VAR et pas le super VAR."

