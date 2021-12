Stade Rennais : Génésio ménage trois joueurs face à l'OGC Nice

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

L'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Génésio, a retenu un groupe de 21 joueurs pour la réception ce dimanche (15h) de l'OGC Nice. Tout juste de retour de blessure, Birger Meling, Flavien Tait, et Jérémy Doku ont été ménagés et ne figurent pas dans le groupe rennais pour cette rencontre.

Le groupe du Stade Rennais : Gomis, Salin, Bonet - Assignon, Traoré, Badé, Omari, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Ugochukwu, Diouf, Martin, Majer - Terrier, Laborde, Abline, Guirassy, Sulemana, Tchaouna.