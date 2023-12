Stade Rennais : Julien Stéphan fait d’étonnantes révélations sur son retour

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Revenu sur le banc du Stade Rennais en remplacement de Bruno Genesio, Julien Stéphan a fait quelques confidences étonnantes à Daniel Riolo sur la chaîne YouTube de l’After Foot. Le technicien a notamment assuré ne pas avoir les contacts pour son retour chez les Rouge et Noir.

Un cadeau de 15-16 mois de salaire apprécié par les Pinault

« Je suis parti en démissionnant et en acceptant de laisser quinze ou seize mois de salaire, j’ai gardé ce lien de confiance réciproque avec les propriétaires (…) On avait gardé des liens occasionnels. J’étais très surpris du coup de téléphone, c’est arrivé assez vite. Quand Bruno a donné sa décision aux responsables du club, ils m’ont appelé dans la foulée pour savoir si j’étais intéressé par un retour ».

Stéphan l’assure : il a quand même un peu hésité. « Les retours sont toujours dangereux. D’abord pour la personne car on fait forcément référence au passé. On essaie de se faire discret et en même on temps on n’a pas à s’excuser d’avoir été appelé. Il faut aussi l’être par respect par les gens en place et ceux qui étaient là avant, sans que ça n’empêche de faire un diagnostic et d’avoir sa propre perception. »

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life