Stade Rennais : Julien Stéphan récupère un renfort, le club attaqué

Coup dur pour Amine Gouiri. Ainsi que pour l'Algérie, à quelques jours de l'ouverture de la CAN. L’attaquant du Stade Rennais, qui avait rejoint la sélection de Djamel Belmadi, est en effet blessé. "Après examen du staff médical de l’Équipe Nationale et s’appuyant également sur le dossier médical de son club, le Stade Rennais FC, il a été décidé de ménager le joueur et de lui permettre de se rétablir convenablement", a précisé ce matin la Fédération Algérienne.

Pas de durée d'indisponibilité

On ne connait pas la durée de l'indisponibilité du joueur. Mais il devrait tout de même être opérationnel à la fin du mois, alors que la CAN, elle, ne se termine que le 11 février. Seule certitude, au fond, le manque de communication du club rennais qui a irrité au plus haut point Belmadi.

"Il est arrivé chez nous avec une douleur au genou. Bizarrement nous avons reçu un communiqué du Stade Rennais suite à notre demande puisque c'est le joueur lui-même qui nous a indiqué qu'il avait cette douleur au genou qu'on ignorait puisque son dernier match c'était le 20 décembre au même titre qu’une majorité des joueurs de Ligue 1 dont c’était le dernier match. Deux jours avant son arrivée c'est lui qui nous a dit qu'il avait cette douleur, ensuite on a pris attache avec le club qui nous a envoyé un rapport médical. Il est venu chez nous, d’une certaine manière pour faire constater cette blessure et voir ce qui était possible de mettre en place et voir s’il pouvait se donner les chances de participer à la CAN en le prenant en charge par notre staff médical mais apparemment il n'arrivait pas plus que ça à dépasser cette douleur. Donc on l’a libéré."

Djamel explique la blessure de Gouiri et les échanges avec le Stade Rennais #TeamDZ pic.twitter.com/vtEBZRNJff — DZfoot (@DZfoot) January 1, 2024

