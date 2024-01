Stade Rennais : la polémique Gouiri avec l’Algérie prend de l’ampleur

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

La polémique enfle autour du forfait d’Amine Gouiri (23 ans) à la CAN. « Au sujet du forfait de Gouiri, y a des trucs qui m'échappent... Il joue le dernier match de L1, il va à la Mecque, il tourne même une pub, et au moment du départ, il est out. A-t-il tardé à prévenir Belmadi en espérant que la douleur passe ? Dommage c'est une vraie perte », a parfaitement résumé Nabil Djellit sur X. Le Stade Rennais prend la parole Le journaliste de L’Équipe a été suivi par le Stade Rennais, qui a publié un communiqué limpide sur son site officiel dans la matinée. « Suite à la prise de parole du sélectionneur algérien, le Stade Rennais F.C. tient à préciser que toutes les informations relatives à la santé d’Amine Gouiri ont été transmises en temps et en heure à sa sélection pour que cette dernière puisse prendre une décision quant à sa participation à la CAN 2024, peut-on lire dans celui-ci. Le Stade Rennais F.C. est déçu pour son attaquant qui manquera une compétition internationale majeure. Nous tenons également à adresser tous nos vœux de réussite à la sélection algérienne. » Le Stade rennais réagit au forfait d’Amine Gouiri pour la CAN et aux propos de Djamel Belmadi. #SRFC https://t.co/r4C03Goldn — Stade Rennais Online (@S_R_Online) January 2, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Au lendemain de l’annonce du forfait d’Amine Gouiri (23 ans) pour la CAN et des propos tenus par Djamel Belmadi à l’encontre du Stade Rennais, le club breton a tenu à réagir sur son site officiel. Avec une certaine clarté.

Bastien Aubert

Rédacteur