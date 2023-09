Stade Rennais : le cas Amine Gouiri n’est toujours pas tranché !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Comptant 73 sélections avec les équipes de jeunes en France, Amine Gouiri (Stade Rennais, 23 ans) va-t-il prochainement opter pour une nouvelle nationalité sportive. Trop vieux pour évoluer chez les Espoirs, l’attaquant formé à l’OL a, en tout cas, entamé les démarches pour obtenir le passeport algérien. Démarches qui le rendront sélectionnable dès le mois d’octobre prochain avec les Fennecs de Djamel Belmadi.

Maurice dément que le choix de Gouiri est fait !

A Rennes, on ne s’attendait bien évidemment pas à ce qu’Amine Gouiri, acheté 26 M€ à Nice il y a un peu plus d’un an, ne quitte le maillot tricolore sitôt. En effet, lors de son arrivée, Bruno Genesio et Florian Maurice n’avaient pas tablé une seule seconde sur la possibilité de voir le Berjallien disputer la CAN 2024.

Questionné ce jeudi en conférence de presse lors de la présentation des deux dernières recrues des Rouge et Noir (Rieder, Yildirim), le directeur sportif breton Florian Maurice a tout simplement indiqué n’être encore au courant de rien : « J’ai échangé avec Amine par rapport à ça, pour l’instant la décision n’est pas actée ». On attend avec impatience la prise de parole d’Amine Gouiri sur le sujet… ou la nouvelle sortie de Djamel Belmadi.

🚨🚨 Florian Maurice (directeur sportif de Rennes)🎙️:



« J’ai discuté avec Amine Gouiri concernant son choix de sélection, et son choix n’est toujours pas actée entre la France et l’Algérie. » pic.twitter.com/1MIkZwBrYt — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) September 14, 2023

