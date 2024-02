Stade Rennais : Stéphan a déjà sa petite idée pour remplacer Le Fée

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

La tuile pour Enzo Le Fée au Stade Rennais. Julien Stéphan a confirmé hier qu’il serait privé de l’ancien Lorientais sans doute jusqu’à la trêve internationale fin mars, après sa déchirure aux ischio-jambiers mardi. Dans le double pivot du 4-4-2, Le Fée impulsait beaucoup de choses, il verticalisait et fluidifiait le jeu. Il faut donc penser autrement désormais. « On va voir comment ça se passe, j’ai quelques idées en tête, a glissé le coach du SRFC. Il faudra repenser certaines choses, voir si un des défenseurs centraux peut intégrer la rotation au milieu éventuellement, ou passer aussi avec un milieu à trois avec des profils différents. » Retrouvez toute l'actualité du Stade Rennais L'option de faire reculer Ludovic Blas... Parmi les défenseurs, Jeanuël Belocian et Guéla Doué ont déjà évolué au milieu durant leur formation ou leur pré-formation. D’après L’Équipe, faire reculer Ludovic Blas, qui a joué devant la défense à Guingamp ou en relayeur au FC Nantes par le passé, peut aussi faire partie des réflexions. « Ça dépend du rapport de forces installé, du moment du match. Sur un match ou un bout de match, ça me semble plausible », conclut Stéphan. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Enzo Le Fée, qui avait un rôle moteur dans le redressement du Stade Rennais depuis fin décembre, avec 8 matches sans défaite toutes compétitions confondues, s’est blessé et pourrait avoir relancé Ludovic Blas par ricochet.

Bastien Aubert

Rédacteur