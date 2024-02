Stade Rennais : le porte-bonheur de Julien Stéphan est déjà trouvé

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Si certains en doutaient, ce n'est désormais plus possible. Au Stade Rennais, ces derniers mois, il y aura bien eu une vie sans Martin Terrier et une nouvelle avec lui. Les buts de l'attaquant, revenu d'une longue blessure, en attestent. Comme les statistiques de l'équipe première.

Des chiffres significatifs

Car avec son nouveau succès, samedi dernier, contre Montpellier, sur le score de 2-1, le SRFC a poursuivi sa significative remontée au classement de L1. Au 9e rang, à sept points de l'Europe. Terrier, lui, a inscrit 4 des 5 derniers buts du club en compétition officielle. Logique, dès lors, et comme le souligne le compte twitter Statsdufoot, que le Stade Rennais remporté 56% de ses rencontres avec lui et seulement 18% lorsqu'il ne figure pas dans le groupe.

Ce fut le cas lors de la première partie de la saison, alors que l'ancien lyonnais était à l'infirmerie.

Le @staderennais a gagné 56% de ses rencontres lorsque Martin Terrier a été titularisé en @Ligue1UberEats cette saison (5/9) contre 18% lorsqu’il ne l’est pas (2/11). #SRFCMHSC — Stats Foot (@Statsdufoot) February 3, 2024

