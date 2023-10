Stade Rennais : les 3 enseignements de la défaite à Lorient

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le Stade Rennais n’y arrive plus. Battus par le PSG avant la trêve (1-3), les Rouge et Noir sont retombés dans leurs travers à Lorient sur un csc d’Omari (4e) et un but du géant Isaak Touré juste avant la mi-temps (42e). Entre temps, Ludovic Blas avait égalisé d’un subtil but du pied droit (21e). Voici ce qu’il faut retenir de la défaite des Rouge et Noir au Moustoir :

Genesio très (trop ?) nerveux sur son banc

C’est peu dire que Bruno Genesio n’a pas aimé l’entame de ses joueurs. Le coach du Stade Rennais n’a fait que crier et gesticuler pendant les 20 premières minutes avant de perdre son sang froid en fin de match. Cette attitude a-t-elle un lien avec les rumeurs de tension avec Florian Maurice éventées ce vendredi ?

Rennes au-dessus puis bousculé

Avec de tels créateurs (Le Fée, Gouri, Blas) alignés ensemble, on a assisté à quelques belles séquences rennaises au Moustoir. Pendant la première période, sans doute sa meilleure à l’extérieur cette saison, le SRFC a même donné l’impression d’évoluer un cran très au-dessus du FCL mais il a été plombé par ses limites défensives et le réveil collectif des Merlus après le repos. Les entrants (Doué et Salah) ont donné du tonus mais pas assez pour revenir à la marque.

Omari remplacé à la mi-temps !

Si Genesio a autant crié sur le banc, il avait matière avec Warmed Omari. Auteur d’un csc gag d’emblée (4e), le défenseur central a affiché des limites fatales à ce niveau. « Dramatique première période de Warmed Omari. Rarement vu ça. Il faut vite un long passage sur le banc ce sont les erreurs de trop là », a tonné François Rauzy sur X. Le journaliste de France Bleu Armorique a été entendu : Christopher Wooh a pris sa place à la pause. Un vrai camouflet.

