Stade Rennais : les joueurs de Stéphan provoquent une folle effervescence !

Les joueurs du Stade Rennais devront répondre présent dès les premiers jours de 2024. Car c'est un sacré challenge qui les attend pour la reprise, à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France sur la pelouse de l'En Avant Guingamp, autre club breton qui évolue en Ligue 2. Guichets fermés En une journée seulement, toutes les 17 000 places du Roudourou ont été achetées et le match se déroulera donc à guichets fermés. Une rencontre prévue le dimanche 7 janvier à 14 heures 30. LE STADE EST COMPLET ! ❤️‍🔥🖤



Merci pour votre engouement pour ce premier match de l'année 2024 à domicile. Roudourou est désormais à guichets fermés pour #EAGSRFC 🔝#TeamEAG #WarRaok pic.twitter.com/E3ni78Iql7 — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) December 29, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le dimanche 7 janvier 2024, le Stade Rennais effectuera son entrée en Coupe de France sur le terrain de l'En Avant Guingamp. Un match visiblement attendu par de très nombreux supporters bretons puisque le stade de Roudourou sera plein comme un oeuf.

Benjamin Danet

Rédacteur