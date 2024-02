Stade Rennais : après Sochaux, Stéphan annonce un très gros coup dur pour Le Fée

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

La tuile pour Enzo Le Fée. À la 2e minute du 8e de finale entre Sochaux et le Stade Rennais, le milieu de terrain breton s’est écroulé sur la pelouse du stade Bonal, sans doute victime d’une déchirure musculaire. « C’est sérieux et musculaire, on ne connait pas encore la gravité exacte mais ça semble être l'ischio qui est touché, il va en avoir pour plusieurs semaines », a annoncé Julien Stéphan après la rencontre. Retrouvez toute l'actualité du Stade Rennais « C’est un coup dur» Le coach du Stade Rennais a-t-il bien fait de titulariser l’ancien Lorientais, qui avait donné des signes de fatigue à partir de l’heure de jeu face à Montpellier (2-1, samedi dernier) et avait déjà quitté ses coéquipiers par précaution en cours de partie face à Nice (2-0, le 13 janvier), déjà pour une alerte aux ischio- jambiers ? « J’ai hésité avec Baptiste (Santamaria, sur le banc au coup d’envoi), a reconnu Stéphan. Mais il n’y a pas eu de contrariété avant, ça a lâché vite, sur un appui fort. C’est un coup dur. Pour le marathon qui nous attend, c’est une mauvaise nouvelle. » Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Enzo Le Fée (24 ans), sorti de la pelouse de Bonal dès la 2e minute, mardi en 8es de finale de la Coupe de France entre Sochaux et le Stade Rennais (1-6), souffre d’une sérieuse blessure musculaire. Julien Stéphan est inquiet.

Bastien Aubert

Rédacteur