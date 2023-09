Stade Rennais : Ludovic Blas veut plus peser sur l’attaque des Bretons !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Ce samedi, le Stade Rennais a fait match nul sur la pelouse de Brest (0-0). Rennes n’a pas su poser des problèmes à la défense brestoise dans ce derby, « Quand je vois que je ne me rappelle pas d’une occasion de Rennes sur ce match, par rapport à la qualité offensive qu’ils ont, c’est une grande satisfaction d’avoir muselé cette attaque », a analysé Éric Roy, l’entraîneur de Brest sur Prime Vidéo.

Ludovic Blas veut plus peser

Cette inoffensivité rennaise n’a visiblement pas plu à la nouvelle recrue, Ludovic Blas, « On n’a pas été assez dangereux offensivement. Cependant, défensivement on a été solides. Il faut être plus tueur devant et se créer plus d’occasions. (…) À nous de trouver des solutions, on en est capables d’apporter des petits éclairs avec des joueurs comme moi, comme Enzo Le Fée, comme Amine Gouiri », a reconnu l’offensif rennais.

🎙️ Ludovic Blas : "Il faut que l'on trouve ce petit truc pour faire la différence."



Le joueur du @staderennais après le match nul contre le @SB29. #SB29SRFC pic.twitter.com/WTUs2ZD86Z — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 2, 2023

Podcast Men's Up Life