Stade Rennais - Mercato : Pierre Ménès se fait lyncher pour Doku, sa réponse est cinglante

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Moqueur à l'attention de Jérémy Doku, Pierre Ménès avait déclaré le week-end dernier attendre que le jeune Belge du Stade Rennais (18 ans), arrivé en octobre dernier, dribble son premier joueur en France. Une punchline désavouée directement par une statistique. L'ancienne pépite d'Anderlecht est le joueur U21 réussissant le plus de dribbles dans les cinq grands championnats et le 4e dribbleur de Ligue 1.

« Il faut vraiment être un âne bâté pour prendre ça au premier degré »

Forcément, le polémiste de Canal+ a été rattrapé par la patrouille des supporters rennais, lesquels sont venus jusquà son dernier « Pierrot face cam » lui rappeler cette sortie. Une sortie que Pierre Ménès assume en se réfugiant derrière son humour : « Je n'ai pas besoin de le préciser mais le problème de l'humour, c'est qu'il faut le comprendre. Il est évident que le trait est tellement gros quand je dis que Doku n'a jamais dribblé personne, il faut vraiment être un âne bâté pour prendre ça au premier degré. Fin de la parenthèse ».

Passé ce constat, Pierre Ménès développe : « Je me replace avec Raphinha, que les Rennais veuillent le croire ou pas, a été poussé dehors par le club, sans plus-value, puisqu'on me parle beaucoup de plus-value avec Doku. Je pense que Raphinha était un joueur beaucoup plus abouti que ne l'est Doku aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas le cas dans les années à venir. Mais qu'on parle de son âge je veux bien, mais il a été payé 25 M€. 25 M€, c'est beaucoup d'argent sur le marché des transferts Covid et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour un club comme le Stade Rennais. Pour l'instant, et cela fait quand même quelques mois qu'il est là, je ne vois rien chez Doku qui puisse me faire penser que le club puisse faire une grosse plus-value avec lui. Je ne suis pas Madame Irma, je juge l'instant présent. Je vois que depuis qu'il est là, il joue pratiquement tout le temps, il a fait deux passes décisives, pas un but. 25 M€ (…) Je n'aurais peut-être pas le même discours si Doku avait été payé 12 M€ qui, pour moi correspond plus à sa valeur au moment où on se parle. Mais bon, quand je fais une vanne au CFC, il va falloir que je sorte une sorte de jingle : « attention vanne » ».