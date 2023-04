Stade Rennais - Mercato : Traoré plus que jamais proche d’un départ !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Dans les prochaines semaines, cela pourrait être la fin de l’histoire entre le Stade Rennais et Hamari Traoré. Arrivé dans le club breton en 2017, le latéral droit de 31 ans est en fin de contrat avec Rennes en juin prochain. Si l’international malien ne semble pas contre prolonger l’aventure au SRFC, les positions des différentes parties semblent très éloignées aujourd’hui.

Une question de salaire ?

Selon les informations de l’Equipe, le Stade Rennais a entrepris des démarches pour prolonger son capitaine avec un contrat de deux ans supplémentaires à la clef. Cependant, la durée et le salaire ne serait pas en adéquation avec les demandes d’Hamari Traoré. « Les positions seraient aujourd'hui assez éloignées entre ses dirigeants et le latéral droit. (…) Dans son entourage, on considère que la balle est dans le camp du Stade Rennais », précise le quotidien sportif.

Des écuries à l’affut

Le Stade Rennais pourrait laisser partir un joueur âgé de 31 ans qui a toujours la cote sur le marché. En effet, l’OL a déjà manifesté son intérêt pour Hamari Traoré l’hiver dernier. Aujourd’hui, des discussions avec le Betis Séville et le Bayer Leverkusen seraient engagées selon la même source. Les prochaines semaines semblent décisives pour l’avenir du joueur, affaire à suivre…