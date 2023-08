Stade Rennais, PSG - Mercato : Mourinho détruit Maurice, Paredes et Sanches !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Interrogé en conférence de presse sur le départ de Nemanja Matic et les arrivées de Leandro Paredes et Renato Sanches, José Mourinho n’y est pas allé de main morte.

Mourinho est très agacé

En premier lieu, José Mourinho s’est exprimé à propos du départ de Nemanja Matic et de sa relation avec Florian Maurice : “Ce que je pense de monsieur Matic ? Je pense que c’est lui qui devrait parler, s’il veut parler. Après avoir entendu le directeur sportif de Rennes (Maurice), je pense qu’il n’y a rien de plus à savoir. Ils parlaient depuis un mois, inutile d’ajouter quelque chose. On ne s'attendait pas à ce qu'il parte: il a joué 50 matchs, c'est un grand joueur, très important pour nous.". L’entraîneur portugais est ensuite revenu sur ses trois nouvelles recrues : "Le problème, c'est que lorsque vous perdez quelqu'un, il n'est pas remplacé. Et au lieu de cela, ce sont Paredes et Sanches qui sont arrivés, et non Peppino et Tonino. J'aime beaucoup Paredes, sa façon de jouer. La saison n'a pas été bonne pour lui, à l'exception de la Coupe du Monde. Et même maintenant, il arrive sans s'être entraîné avec l'équipe. Sanches est également un excellent joueur, mais la saison dernière, il a été victime de nombreuses blessures. Tout comme Aouar, qui n'a pratiquement jamais joué. J'aime beaucoup les trois, mais je dois travailler sur eux.". L’AS Rome rencontrera la Salernitana ce dimanche à 18h30, reste à voir ce que José Mourinho fera de ses nouveaux éléments.

🎙 José Mourinho calme l’engouement sur Aouar, Renato et Paredes :



« L’année dernière, Aouar a joué peu de matchs et sort d'une saison difficile. (…) Ce sont des joueurs que j'aime, mais ils doivent être préparés." pic.twitter.com/XnTxodxYaO — JDZ Football (@JDZFootball) August 19, 2023

Podcast Men's Up Life