Stade Rennais, RC Lens : Maurice sort du silence sur l'intérêt de Rennes pour Haise

Après un début de saison compliqué en championnat, Bruno Genesio a décidé en novembre dernier de quitter son poste d'entraîneur du Stade Rennais. Dans les colonnes de L'Équipe, le directeur sportif rennais, Florian Maurice, est revenu sur le départ du technicien français. "Si j'ai digéré son départ ? Même si on sait que dans ce milieu, il peut y avoir des revirements, on n'y est jamais vraiment préparé. Quand ça arrive, c'est assez brutal. Ça été un moment délicat pour l'ensemble du club, pas que pour moi. La deuxième fois qu'un coach part après Julien Stéphan en 2021 ? Oui, sensiblement de la même manière. On se retrouve un peu dos au mur. J'avais essayé de retenir Julien, Bruno aussi, mais à partir du moment où dans la tête des coachs, c'est comme ça, c'est difficile de les faire changer d'avis. Je n'ai pas recommuniqué avec Bruno là-dessus. Il a pris sa décision en âme et conscience mais quand d'un seul coup, tout s'arrête, évidemment on se dit : "Merde, que s'est-il passé ?" Après, regretter... il ne m'a pas parlé de regrets", a expliqué l'ancien directeur sportif de l'OL. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU STADE RENNAIS "Je n’ai pas contacté de manière concrète Haise" Florian Maurice a, par ailleurs, démenti l'information de l'insider Mohamed Toubache-Ter selon laquelle il aurait contacté l'actuel entraîneur du RC Lens, Franck Haise, pour le faire venir sur le banc rennais l'été dernier. "Dans ce métier-là, il faut être prévoyant. Mais je n’ai pas contacté de manière concrète Franck Haise en disant : "Veux-tu venir à Rennes la saison prochaine ?" À aucun moment. Quand je travaille avec quelqu’un, je m’engage. À aucun moment, je n’ai imaginé changer de coach dès lors que Bruno était dans le projet." 🗞️ « Retour au combat » : la une du journal L’Équipe du dimanche 31 décembre 2023



🗞️ « Retour au combat » : la une du journal L'Équipe du dimanche 31 décembre 2023

Pour lire l'édition : https://t.co/6roCrQLD98 pic.twitter.com/vSpv1ew7k3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 31, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Dans un entretien accordé à L'Équipe, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, est revenu sur le départ de Bruno Genesio et a répondu à la rumeur d'un intérêt de Rennes pour l'actuel coach du RC Lens, Franck Haise.

Fabien Chorlet

Rédacteur