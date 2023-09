Stade Rennais : révolution déjà programmée au SRFC ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Se demander, lorsque vous être dirigeant de club, si votre stade ne peut pas être agrandi prouve au moins une chose : les résultats et l'ambition sont intactes. Pas étonnant, donc, que le président du Stade Rennais, Olivier Cloarec, se soit exprimé il y a quelques semaines sur la volonté d'offrir plus de place au Roazhon Park à tous les supporters du SRFC.

"J'entends le souhait des dirigeants"

De la stabilité à tous les niveaux, des moyens, des résultats, le club breton figure désormais parmi les places très importantes de notre football. Ce qu'a sans doute bien compris la Maire de la Ville, Nathalie Appéré, qui pourrait bien faire accélérer le chantier d'un nouveau Roazhon Park. Des propos accordés à Ouest France.

"Il y a un engouement de plus en plus important autour du Stade Rennais et j’en suis absolument ravie. Nous avons une équipe de foot solide, avec de bons résultats et un soutien populaire qui participe à ce très bon taux de remplissage, se réjouit-elle. On a par ailleurs la chance d’avoir un très beau stade, entièrement rénové et agrandi il y a 20 ans. Je suis très attachée à ce stade et évidemment que l’avenir du Stade Rennais se construit au Roazhon Park. Le site est cependant contraint par la Vilaine. J’entends néanmoins le souhait évoqué par les dirigeants du Stade. On va continuer à travailler sur le projet d’extension, auquel je ne suis pas fermée, pour voir si des choses sont possibles."

Podcast Men's Up Life