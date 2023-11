Stade Rennais-Stade de Reims (3-1) : un Bourigeaud des grands soirs offre un succès à Stéphan pour son retour

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

La crise couvait. Et il était impératif, pour le Stade Rennais, de mettre de côté cette terrible série en Ligue 1 avec quatre défaites et un match nul lors des cinq dernières rencontres. La direction du club avait fait le nécessaire, remplaçant Bruno Genesio par un ancien de la maison, Julien Stéphan. Les joueurs du SRFC, eux, allaient de leur côté signifier à leurs supporters qu'ils étaient également disposés à repartir sur le chemin du succès.

De la plus belle des manières

Ainsi, et après autre minutes de jeu, les Rennais ouvraient le score par l'intermédiaire d'Amine Gouiri. A la suite d'un corner de Bourigeaud, mal renvoyé par le gardien rémois, Terrier reprenait de la tête avant que le ballon, dans une certaine confusion, arrive dans les pieds de l'international algérien qui, du pied droit et dans la surface de réparation, trompait Diouf (1-0, 4e). Kalimuendo, six minutes plus tard et d'une lourde frappe du pied gauche, était proche du break avant que le gardien rémois réussisse une magnifique parade au sol. Il fallait attendre la 21e minute pour que les Rémois se montrent enfin offensifs, mais ni Diakité, ni Munetsi, ne parvenaient à tromper la vigilance de Theate et Belocian, auteurs coup sur coup de deux gestes défensifs décisifs. Ce n'était que partie remise pour le Stade de Reims puisque dans les arrêts de jeu de la première période, Diakité, esseulé dans la surface rennaise à la suite d'un centre de Ito, trompait Mandanda d'une tête piquée (1-1, 45e+1).

Au retour des vestiaires, le SRFC répondait de la plus belle des manières. Dix-huit secondes, à peine, et au terme d'une remontée de balle côté gauche, un subtil jeu en triangle Gouiri-Terrier-Bourigeaud, permettait à ce dernier d'ajuster Diouf d'une frappe du pied gauche (2-1, 46e). De nouveau devant, les joueurs de Julien Stéphan n'empêchaient pas certaines sueurs froides, lors d'une frappe non cadrée de Teuma (56e) est sur une tête d'Abdelhamid (62e), repoussée des deux mains par Steve Mandanda. Le but du break intervenait quelques minutes plus tard, à la 66e, lorsque sur un coup-franc, tiré de la gauche par l'inévitable Bourigeaud. Arthur Theate, reprenait le ballon de la tête et trompait à son tour le gardien rémois, (3-1, 66e).

Avec ce succès, le SRFC, qui compte désormais 15 points, se hisse à la 10e place du classement.

