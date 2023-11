Stade Rennais : Stéphan a désigné le nouveau capitaine, l'OM n'y est pas étranger

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

C'était attendu : le Stade Rennais a un nouveau capitaine et il s'agit de Steve Mandanda ! L'entraîneur des Rouge et Noir, Julien Stéphan, a justifié son choix ce vendredi en conférence de presse en expliquant que le Fenomeno avait une plus grande expérience du rôle vu son passé à l'OM. Il a aussi tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une sanction à l'encontre du précédente détenteur du brassard, Benjamin Bourigeaud, qu'il a qualifié de légende du SRFC.

"Ce n’est absolument pas contre Benjamin (Bourigeaud)"

"Je vais changer, ce sera Steve Mandanda, a dit Stéphan. Ce n’est absolument pas contre Benjamin. C’est une légende du club, Bourig' ! Depuis le temps qu’il est là, tout ce qu’il représente, le titre qu’il a gagné (la Coupe de France en 2019), son nombre de matches... Mais j’estimais que Steve, de par son expérience, le nombre d’années où il a été capitaine à Marseille, c’était une décision à prendre. On a discuté plusieurs fois (avec Bourigeaud), pas seulement sur ce sujet. Ça se fait de manière très naturelle. Quand on décide de mettre un gardien de but capitaine, il faut anticiper le fait d’avoir des capitaines de terrain pendant la rencontre qui seront Bourigeaud et Matic. Ce n’est absolument pas contre Benjamin. Ce n‘est pas une volonté de changer pour changer, c’est une analyse de la situation, après des échanges, qui m’a amené à réfléchir et à prendre cette décision."

