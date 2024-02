Stade Rennais : Stéphan envoie un scud à Genesio et confirme un coup dur

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Présent en samedi en conférence de presse à la veille de la réception de Clermont, l'entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan, a confirmé que Mahamadou Nagida s'était blessé au genou ce jeudi lors de la défaite contre l'AC Milan (3-0) en Ligue Europa. En plus de Fabian Reider, Enzo Le Fée, tous deux blessés, et Arnaud Kalimuendo et Bertug Yildirim, tous deux suspendus, Mahamadou Nagida est donc absent pour affronter les Clermontois.

"Il y a deux mois, l’équipe n’avait jamais gagné à l’extérieur et ne marquait jamais de buts à l’extérieur"

"On a perdu Mahamadou Nagida, qui a une blessure au genou. Pour l’instant, on n’a pas le diagnostic exact, ce sera déterminé certainement en début de semaine. Il y a des chances qu’on l’ait perdu pour un petit moment. Pour le reste, hier (vendredi), à notre retour, il n’y avait pas de soucis particulier. On verra ce qu’il en est cet après-midi", a déclaré l'entraîneur rennais avant d'envoyer une pique à son prédécesseur, Bruno Genesio, au moment de revenir sur le lourd revers concédé face au Rossoneri.

"Ce qu’il ne faudrait pas c’est tiré des conclusions après un match de Coupe d’Europe contre le dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions. Il ne faudrait pas tout remettre en cause ce qui a été fait depuis des semaines. Il y a deux mois, l’équipe n’avait jamais gagné à l’extérieur et ne marquait jamais de buts à l’extérieur. Beaucoup de très bonnes choses ont évolué. Je sais dans quelle société on est, dans quel moment on est. On a tendance à tout remettre en cause très rapidement. Nous on est pas dans cet état d’esprit là. On est lucides, objectifs sur le match de jeudi soir."

