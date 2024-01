Stade Rennais : Stéphan explique le renouveau et redoute l'OL

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le mercato

"On essaie de se renforcer intelligemment quand c'est possible et de garder une forme d'équilibre aussi dans l'effectif, dans le vestiaire et la dynamique de travail. Que va-t-il advenir des huit derniers jours ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des propositions indécentes sur des joueurs, besoin de rééquilibrer ? Ce que je sais, c'est que je prends beaucoup de plaisir avec ce groupe-là au quotidien depuis plusieurs semaines, que les joueurs répondent très bien, que la volonté, c'est de maintenir cette dynamique avec de la constance sur deuxième partie de saison."

Le renouveau

"L'enchaînement Toulouse-Clermont, deux matches à l'extérieur, 4 points sur 6, a été important dans la tête des joueurs, plus ces trois buts en seconde période à Clermont pour une première victoire à l'extérieur. Ensuite, la qualification à Guingamp a renforcé la confiance, comme le très bon match contre Nice. Les gars se prennent de plus en plus au jeu aussi pour retarder au maximum la prochaine défaite."

L'OL

"Le déplacement à Lyon sera compliqué, avec là aussi chez eux des nouveaux joueurs. Leur dynamique est bien meilleure qu'il y a deux mois et demi quand ils sont venus gagner ici pour la première fois. Ils auront l'avantage de jouer chez eux."

