Stade Rennais : Stéphan prêt à redonner une chance à Blas à Sochaux ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Titulaire sous Bruno Genesio, Ludovic Blas peine à se faire une place de choix dans le onze de Julien Stéphan. Même s’il reste jusque-là le deuxième meilleur buteur du Stade Rennais cette saison (6 buts, dont 2 penalties, derrière Arnaud Kalimuendo), l’ancien crack du FC Nantes n’a pas encore convaincu son nouvel entraîneur d’en faire un de ses leaders.

« C’est un joueur talentueux, capable de faire tourner des matches, relevait hier Stéphan en conférence de presse. Après, je dois faire et assumer des choix, mais tous les joueurs ont ma confiance, et que ce soit pendant dix ou soixante minutes, on attend qu’ils donnent le maximum d’eux-mêmes. Il n’est pas inexpérimenté (26 ans), c’est un joueur qui connaît le métier, qui doit avoir les ressources nécessaires pour passer ces périodes-là »

Stéphan va faire tourner à Sochaux

Bonne nouvelle pour Blas : Stéphan, qui va faire un peu tourner ce soir à Sochaux, en Coupe de France (20h45), pourrait bien lui offrir du temps de jeu à Blas.

Podcast Men's Up Life