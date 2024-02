Stade Rennais : Stéphan soutient Blas et prépare déjà un certain match face au Milan AC

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Et de six. Le Stade Rennais a idéalement préparé son match retour face au Milan AC, en Ligue Europa, avec un nouveau succès en Ligue 1 contre Clermont, 3-1. Au terme de la rencontre, l'entraîneur du SRFC, Julien Stéphan est venue s'exprimer au micro d'Amazon. Voici ce qu'il faut en retenir.

"Tout le monde est à féliciter"

"On n'était pas dans une période compliquée, même si on perdu face au Milan AC, un adversaire très fort, demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière. Il fallait rebondir, on l'a fait. On gagne après un match de Coupe d'Europe, une première cette saison, on s'est crée beaucoup d'occasions, on aurait peut-être marquer un peu plus. Mais on ne fait pas la fine bouche, on donne de la continuité à notre série, c'est bien. Tout le monde est à féliciter, à encourager. On doit poursuivre notre chemin.

On va avoir besoin de tout le monde jusqu'au bout de la saison. Il faut donc concerner tous les joueurs. Le retour face au Milan AC ? On va récupérer, déjà. On va bien analyser le match aller, on peut se dire aussi qu'un match de foot est parfois irrationnel. Il faudra réussir une bonne entame, être sérieux, et essayer de gagner le match de l'ouverture du score. Le pénalty raté de Ludovic Blas ? Je ne fais pas de commentaires sur des cas individuels. Ça fait partie d'une saison, d'une carrière, de passer par des moments difficiles. Mais on ne va perdre personne dans ce groupe, il a bien entendu le soutien de tout le monde."

