Stade Rennais : un Lorientais marqué à vie par son expérience rennaise

Le comparatif n'est pas à son avantage. Forcément. Lorsque vous avez évolué au sein des plus grands clubs européens, à Chelsea, Naples ou même au Milan AC, se retrouver au FC Lorient peut paraître surprenant. Mais peu importe, Tiémoué Bakayoko a bel et bien choisi le club breton afin de se relancer. Et c'est un drôle de rendez-vous qui l'attend, dimanche, face au Stade Rennais, là ou tout a commencé pour lui.

"Les larmes aux yeux"

Dans des propos retranscrits par l'Equipe, Bakayoko est revenu sur une période importante de sa vie. Et sur un départ qu'il a toujours un peu de mal à digérer. Extrait.

" Les six années passées là-bas, entre la formation et ma saison professionnelle), ce n'est que du positif. Quand je pars (à Monaco), je suis hyper triste, j'ai les larmes aux yeux. Dans ma tête, c'était hors de question de partir. On m'a un peu poussé vers la sortie, car le club avait besoin de renflouer les caisses. Je voulais rendre au Stade Rennais ce qu'il m'avait donné, alors partir après une saison, j'avais le sentiment de ne pas avoir terminé mon histoire. On sentait déjà que c'était un club très structuré mais, à l'époque, il y avait encore un petit cap à passer, on manquait d'un peu de qualité. De voir comment le club a évolué ne me surprend pas."

