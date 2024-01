Stade Rennais : un mythique derby face au FC Nantes revisité de l'intérieur

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Il a disparu des radars. Du moins ceux du football français, lui qui a posé ses valises depuis quelques mois, et à 31 ans, au club d'Ho Chi Minh City. Il s'agit de l'ancien attaquant de l'AJ Auxerre, de l'ASSe et bien entendu du Stade Rennais, Paul-Georges Ntep qui, dans un entretien fleuve, est revenu sur son passage en Bretagne pour le compte du site StadeRennaisOnline.

"C'est un très bon souvenir"

L'occasion pour ce globe-trotter de revenir, notamment, sur son premier but avec le Stade Rennais, inscrit un jour de derby face au FC Nantes à la Beaujoire. Non seulement, Ntep avait marqué mais il avait de surcroît demandé, geste à l'appui, aux supporters nantais de se taire. Souvenirs.

"Entre l’ambiance dans les tribunes, l’attente avant, les messages que tu reçois, la tension qu’il y a, tout. Quand on arrive là-bas, un, deux, trois… (Sourire.) Surtout qu’on était dans une période compliquée, donc arriver à mettre 3-0 dans un derby, ça donne un peu plus d’air, de confiance, et ça permet par la suite de travailler un peu plus sereinement(...)Ma célébration ? Je ne peux pas dire que j’avais une quelconque animosité contre le public nantais, car je n’étais pas là sur la phase aller. Ce sont des trucs qui se font sur le moment, le public était chaud, derrière son équipe. Nous on était un peu en difficulté, on sentait qu’il y avait de l’animosité. Ce n’est même pas du chambrage, c’est juste, voilà, on calme un peu les ardeurs. Après, la vague de supporters rennais qui descend sur toi… Franchement quand je revois les images, c’est un très bon souvenir. Tu vois la joie, le déchainement de tout le monde, nous entre joueurs. C’est un match qui nous a fait du bien et m’a beaucoup donné confiance."

