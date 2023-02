Stade Rennais : un Rennais accusé de relation extra-conjugale avec la femme d'un coéquipier !

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

Ce dimanche, une rumeur est apparue sur Twitter faisant état d'une relation extra-conjugale entre Flavien Tait et la femme de Lovro Majer. Une rumeur démentie par le milieu de terrain du Stade Rennais.

Le message de Tait après ces accusations

"On vient de m'informer de rumeurs non-fondées et inadmissibles circulant sur Twitter. Ces propos, qui touchent ma famille, mon coéquipier et ses proches ainsi que le club, sont inacceptables. Je n'hésiterai pas à porter plainte contre X pour diffamation (passible d'une amende de 12 000 euros). Honteux", a dénoncé l'ancien Angevin en story de son compte Instagram. Ce à quoi Lovro Majer a répondu avec des émojis pleurant de rire et un cœur.

Message de Flavien Tait sur Instagram. pic.twitter.com/6fa4TGYgTi — Actu SRFC (@ActuSRFC_) February 19, 2023

Pour résumer en story de son compte Instagram, Flavien Tait a démenti avoir eu une relation extra-conjugale avec la compagne de son coéquipier du Stade Rennais, Lovro Majer.

