OL – Mercato : le Stade Rennais durcit le ton avec Nemanja Matic !

Absent à l’entraînement depuis plus d’une semaine, Nemanja Matic (35 ans) ne veut plus entendre parler du Stade Rennais. Après avoir averti l’actionnaire François Pinault de sa démarche, l’ancien joueur de l’AS Rome a vidé son casier, quitté le groupe WhatsApp des joueurs… et fait ses valises de Bretagne.

Rennes attend des explications de Nemanja Matic

Une situation que le club, attaqué sur sa gestion de l’extrasportif, ne digère pas comme en atteste le communiqué publié ce jeudi après-midi :

« Ce comportement est totalement incompréhensible de la part d’un joueur expérimenté sous contrat jusqu’en 2025. Naturellement sensible au bien être personnel de ses joueurs, le club entend rappeler que toutes les modalités nécessaires à la bonne intégration de Nemanja Matić et son entourage ont été effectuées en parfaite transparence. Le Stade Rennais F.C. a toujours tout mis en œuvre pour mettre ses joueurs, qui plus est étrangers, dans les meilleures conditions possibles afin qu’ils expriment leur talent sur le terrain. Le SRFC reste maintenant dans l’attente des explications du joueur et est déterminé à prendre, ensuite, toutes les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts. »

Pour l’heure, le Stade Rennais se refuse à répondre aux offres de l’OL, la dernière dépassant à peine les 2 M€. Le dossier est parti pour durer avec un Matic que l’on dit prêt à prendre sa retraite s’il n’est pas entendu.

Réaction du Stade Rennais F.C. au sujet de l’absence de Nemanja Matić aux entraînements — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 11, 2024

