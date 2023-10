Stade Rennais, ASSE - Mercato : M'Vila bientôt chez un géant de Liga ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Libre de tout contrat après trois saisons à l'Olympiakos, Yann M'Vila a été annoncé du côté de l'OM cet été mais aussi de l'Arabie Saoudite. Mais il est toujours sans club à l'heure actuelle. D'après Ekrem Konur, ça ne devrait pas durer. Il devrait en effet s'engager prochainement avec... l'Atlético Madrid ! Une surprise dans la mesure où il est âgé de 33 ans et ne fréquente plus le très haut niveau depuis quelque temps déjà.

Une carrière loin des promesses initiales

Formé au Stade Rennais, où Frédéric Antonetti lui prédisait un brillant avenir avec ses "passes Ligue des champions", Yann M'Vila n'a jamais confirmé ses promesses, notamment à cause de choix de carrière hasardeux. Comme celui de partir au Rubin Kazan en janvier 2013, à seulement 22 ans. Il a ensuite passé six mois à l'Inter Milan en prêt, à Sunderland (également en prêt), avant de signer à l'AS Saint-Etienne en janvier 2018. Victime de la politique d'austérité imposée par Claude Puel, il n'est resté que deux ans et demi dans le Forez, avant de rebondir à l'Olympiakos. Il a porté le maillot de l'équipe de France à 22 reprises.

