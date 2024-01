Stade Rennais : au-delà du cas Matic, le Mercato d’hiver vire au naufrage !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Si le Stade Rennais a montré les crocs dans le dossier Nemanja Matic, courtisé par l’OL et parti au bras de fer, c’est aussi et surtout parce que les Rouge et Noir voit le Mercato d’hiver leur échapper complètement et à tous les niveaux.

Rennes coince sur le défenseur, la piste Denkey se complique

Alors qu’à la base, Florian Maurice chassait sur deux terrains avec la venue de deux défenseurs centraux et un attaquant, l’hiver s’annonce beaucoup plus mouvementé. Derrière, le Clermont Foot se montre inflexible sur ses exigences pour Alidu Seidu et réclame 12 M€ + 3 M€ de bonus (selon Mohamed Toubache-Ter), faute de quoi le Ghanéen restera. Rennes a également raté Thilo Kehrer (parti en prêt à l’AS Monaco) et hésite à finaliser les coûteux dossier Guillermo Maripan et Jan Bednarek (Southampton).Devant, cela n’avance pas beaucoup plus. Alors que la présence de Julien Stéphan est un frein à la venue de Ludovic Ajorque (Mayence), Ekrem Konur assure que Rennes est en train de se faire souffler la piste Kevin Denkey (Cercle Bruges) par le FC Séville.

Lees-Melou et Richardson, ça s’annonce mal pour l’après-Matic

Quant au « nouveau chantier » du milieu, rendu nécessaire par la détermination de Nemanja Matic de ne plus remettre les pieds à Rennes, il s’annonce aussi très compliqué. Pierre Lees-Melou (Stade Brestois, 30 ans) est l’objectif premier mais l’offre rennaise de 10 M€ a été repoussée et, si l’on en croit le journaliste armoricain Martial Goarnisson, le SB29 en réclamerait le double pour un joueur prolongé en novembre. Une somme inenvisageable pour l’ancien Bordelais et Dijonnais alors qu’une hypothétique vente de Matic à l’OL ne lui rapporterait que dix fois mois. Enfin, concernant la piste Amir Richardson (Reims, 21 ans), Ouest-France assure que le SRFC ne le voit que comme une opportunité à moyen terme et surtout pas comme le remplaçant attitré d’un Matic. Cet hiver, Florian Maurice va devoir taper très juste pour sauver sa place, lui qui commence à être discuté et ne bénéficie pas de crédits illimités de la part de son actionnaire François Pinault.

