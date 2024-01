Stade Rennais : Florian Maurice dévoile ses plans pour la fin du Mercato

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Après les arrives d’Azor Matusiwa (Reims) et Alidu Seidu (Clermont), le Stade Rennais a bien avancé sur son Mercato d’hiver mais Florian Maurice n’a pas encore bouclé son recrutement. Dans un entretien à L'Equipe, il a dévoilé ses plans. "Aujourd'hui, avec Azor et Alidu comme nouveaux éléments, je sais ce que j'ai, je suis confiant, déterminé à continuer avec l'effectif qu'on a. Si on peut l'améliorer, on le fera", a-t-il expliqué.

Priorité à un défenseur, en cas de départ d'Assignon

Sa priorité est plutôt de renforcer le secteur défensif, mais à condition qu'un joueur parte, en l'occurrence Lorenz Assignon. "Je ne dis pas que ça ne va pas encore bouger, je ne dis pas que ça va bouger. On sait très bien comment ça s'emballe sur les derniers jours. Après, j'estime qu'aujourd'hui, en termes de nombre, l'effectif est suffisant. On verra s'il y a encore des mouvements d'ici 48 heures et on s'ajustera en fonction. On est en discussion pour Lorenz, il y a des touches, mais pour l'instant il est toujours là." Plutôt clair.

