Stade Rennais : Florian Maurice formule des regrets sur le Mercato

Le Stade Rennais n'a pas pu aller au bout de ses idées au Mercato, cet hiver. C'est ce qu'il ressort des propos de Florian Maurice, son directeur sportif, sur Prime Vidéo.

"On n’a pas réussi à aller au bout des choses"

"On est plutôt satisfait de manière globale même si au départ on avait évoqué des perspectives avec le coach à son arrivée. On a essayé, malheureusement on n’a pas réussi à aller au bout des choses, a-t-il expliqué. On avait aussi envie de conserver une certaine dynamique qui existe depuis quelques semaines maintenant. Il était indispensable de l’accentuer avec les joueurs qui font déjà partie de l’effectif depuis le début de la saison. C’était aussi bien de les garder".

Et à lui d'ajouter, concernant le départ de Nemanja Matic à l’OL... "Il a fait cinq mois au Stade Rennais où il a joué et été performant. Après, c’est vrai qu’il y a eu des petits soucis. Je ne souhaite pas m’étaler là-dessus. On a pris la décision de trouver une opportunité pour lui. Maintenant je lui souhaite bon vent à l’Olympique Lyonnais."

👀 Le directeur sportif du @staderennais Florian Maurice fait le bilan du mercato hivernal !#SRFCMHSC pic.twitter.com/T7rUN2e7Gy — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 3, 2024

