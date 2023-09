Stade Rennais : Genesio et Maurice trahis par Gouiri, une réponse dès le Mercato de janvier ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Comme l’a laissé entendre le sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi mardi, Amine Gouiri (Stade Rennais, 23 ans) devrait bel et bien obtenir la nationalité algérienne sous peu et donc changer de drapeau dans les prochains mois.

Du côté de Rennes, la nouvelle n’enchante pas car les Bretons pourraient être amenés à faire sans la recrue la plus chère de leur histoire en janvier – février durant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Un attaquant recruté en janvier pour compenser le départ de Gouiri à la CAN ?

Déjà potentiellement privé de Christopher Wooh (Cameroun) et Ibrahim Salah (Maroc) au début d’année 2024, les Rouge et Noir ne vivraient pas forcément bien cette décision alors que le club avait fait le choix de ne recruter que le jeune buteur turc Yildirim cet été dans l’attente du retour en forme de Martin Terrier.

« Comment le board rennais gérerait-il l’affaire, qui plus est en plein mercato d’hiver ? Il y a un an, il faut se rappeler que le duo Genesio – Maurice s’était particulièrement employé pour faire valider le recrutement de Gouiri, et l’investissement conséquent qui l’accompagnait. Ce fut un dossier compliqué, dénoué au dernier jour du mercato d’été avec le départ de Laborde vers Nice, contre la coquette somme de 28 millions d’euros. À ce jour, le transfert le plus cher de l’histoire du club. Et à l’époque, pour un joueur international français dont le club ne supposait pas qu’il puisse faire défaut pour une participation à la CAN… », écrit Ouest-France sur le sujet.

Sans doute que la question du Mercato se posera si Martin Terrier met du temps à revenir à son meilleur niveau …

