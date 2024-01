Stade Rennais, Girondins - Mercato : M'Baye Niang propose ses services

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

A 29 ans, M'Baye Niang a réalisé un bon début de saison en Turquie à Adana Demirspor où il a inscrit 8 buts depuis son arrivée l'été dernier. Mais Le Sénégalais a un gros souci, qu'il révèle dans L'Equipe ce mercredi... « Mon expérience en Turquie se passe super bien au niveau du terrain, je suis performant et titulaire, explique l'attaquant. Ça me permet de me mettre en valeur et de marquer. La vie est agréable aussi mais il y a des défauts de paiement qui m'ont un peu freiné. Je me pose des questions. On peut accepter du retard, mais ça a été jusqu'à quatre mois... Même s'ils ont réglé une partie depuis. Ça empêche d'être focalisé sur le terrain. »

"J'aimerais bien revenir en L1"

Du coup, Niang veut partir. Et envisage un retour en France.. « J'ai envie de partir, soutient-il. Je l'ai communiqué aux dirigeants. Mon entourage travaille dans ce sens. J'aimerais bien revenir en Ligue 1, c'est une priorité pour moi car c'est un Championnat que je connais et où j'ai été performant. Dans la forme où je suis, c'est un objectif. Je suis en confiance, je suis bien pour être performant. J'ai des contacts concrets mais surtout en Russie, en Italie, en Arabie saoudite... On a des discussions en France pour voir comment on peut faire. Le passé m'a appris que ça ne servait à rien de communiquer le nom des clubs pour l'instant. » Une référence, sans doute à ses vrais faux passages à l'ASSE et à l'OM...

