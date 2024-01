Stade Rennais : Kalimuendo jette un froid sur son avenir, une offre est partie pour une recrue !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

À quoi peut ressembler l’avenir d’Arnaud Kalimuendo ? Dans le dur cette saison, l’attaquant du Stade Rennais (21 ans) a inscrit un doublé hier contre l’EA Guingamp (2-0) en Coupe de France pour se rassurer et envoyer un signal fort au mercato. « Ça fait plaisir de voir qu’on est demandé et surtout par une grande équipe comme… comme ça, a-t-il réagi hier. Pour l’instant, je suis là. On est dimanche, je suis un joueur du Stade Rennais et l’avenir, je ne le connais pas, seul Dieu le sait. » 12 M€ au final pour Seidu ? En parallèle, le Stade Rennais a formulé une offre concrète pour s’attacher les services d’Alidu Seidu (23 ans). Selon Mohamed Toubache-Ter, celle-ci date d’il y a 48 heures et serait d’un montant de 7M€ + 3. Selon l’insider, il s’agit d’une bonne première offre qui devrait arriver aux 12 M€ désirés par Clermont, bonus compris. L’offre du board rennais pr s’attacher les services du très très bon Alidu Seidu (piste révélée par Ouest France) remonte à 48H.



Offre d’un montant de 7M€ + 3.



PS: bonne première offre qui devrait arriver au 12M€ désiré, bonus compris. #SRFC #CF63 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 7, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Courtisé par l’Eintracht Francfort sur ce mercato hivernal, Arnaud Kalimuendo ne sait pas de quoi son avenir sera fait et le dit haut et fort. De son côté, le Stade Rennais a formulé une offre pour Alidu Seidu (Clermont).

Bastien Aubert

Rédacteur