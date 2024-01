Stade Rennais : le Mercato s’embrase dans les deux sens, Blas sur le départ ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais a la bougeotte. Alors que le club breton attend Alidu Seidu (23 ans), qui va rapidement rentrer de la CAN, dont le Ghana est déjà éliminé, Lorenz Assignon (23 ans) pourrait partir cet hiver. L’arrivée de Seidu et son utilisation moindre depuis le départ de Bruno Genesio pourraient inciter l’ancien Bastiais à partir avant la fin du mercato, dans neuf jours. L’intéressé dispose de quelques pistes, en Ligue 1, en Angleterre et en Allemagne.

Au poste de défenseur axial droit, le Stade Rennais serait encore en réflexion après avoir essuyé des refus sur ses premières options, comme il l’est encore sur le secteur offensif. En début de mercato, il était question d’un voire deux nouveaux attaquants, un avant-centre et un joueur de percussion, mais l’équipe s’est redressée. Un prêt d’Ibrahim Salah a été à l’étude, il ne manque pas de solutions, mais pour l’heure, il n’apparaît pas sur la ligne de départ.

Ludovic Blas s'interroge

Quant à Ludovic Blas, arrivé du FC Nantes l’été dernier, s’interroge-t-il, lui qui a moins de temps de jeu ? Un offensif de percussion serait un profil nouveau, il n’y en a plus vraiment depuis le départ de Jérémy Doku, et Rennes reste à l’affût d’une belle opportunité. Mais s’il doit y avoir arrivée, comme l’a souligné hier le directeur sportif Florian Maurice, ce serait conditionné à un départ.

