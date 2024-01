Stade Rennais : Matic déjà très attendu à l’OL, rebondissements pour Kean et Assignon !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le mercato du Stade Rennais a pris une nouvelle tournure ces derniers jours. Comme déjà évoqué depuis ce jeudi, Nemanja Matic est bel et bien attendu à l’OL sous peu. Après la rencontre perdue hier (2-3), Pierre Sage a admis qu’il attendait la signature du Serbe avec une certaine impatience.

« L’arrivée de Matic va nous faire passer à trois milieux ? On verra, a-t-il déclaré au micro de Prime Video. Pour l’instant, j’ai besoin de digérer notre premier acte et de comprendre nos erreurs. Bien évidemment, plus on aura de ressources, dont le joueur dont vous parlez, plus on sera bien. »

Assignon vers Feyenoord ?

Au Stade Rennais, un autre départ pourrait s’organiser ces prochains jours, celui de Lorenz Assignon. Selon Foot Mercato, le latéral droit serait pisté par Feyenoord, qui souhaite un prêt tandis que le club breton veut un transfert sec. Paul Joly (AJ Auxerre) serait un plan B au club néerlandais.

Enfin, la piste menant à Moise Kean serait sur le point de prendre fin. D’après Matteo Moretto, l’Atlético est déterminé à recruter l’attaquant de la Juventus Turin en prêt (500 000 euros) jusqu'en juin. Il y a de l'optimisme quant à la réalisation de l'opération. Ces dernières heures, il y a eu d’intenses discussions à ce sujet de respect. Kean veut venir à l'Atlético et fait pression en ce sens.

El Atlético parece decidido a seguir adelante con la llegada de Moise Kean en calidad de cedido (500k) hasta junio. Hay optimismo en que la operación se lleve a cabo.



En las últimas horas ha habido valoraciones al respeto, sobre todo porque Ángel Correa parece más dentro que… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 26, 2024

