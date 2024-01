Stade Rennais : Matic, Kalimuendo, Truffert... le Mercato rennais prend feu !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais poursuit sa remontada. Au lendemain de sa victoire contre l’OGC Nice, Julien Stéphan a malheureusement perdu Enzo Le Fée et Fabian Rieder et compte sur le mercato pour les remplacer.

« C’est musculaire pour Enzo, on espère qu’il s’est arrêté à temps et que ce n’est pas très grave, a expliqué Julien Stéphan en conférence de presse. Il y a de l’inquiétude pour Fabian, il est touché au métatarse. Si nos craintes sont avérées, cela signifierait probablement plusieurs semaines d’absence. On se retrouve déjà démuni dans l’entrejeu mi-janvier, cela va renforcer l’urgence de faire quelque chose dans ce secteur durant ce mercato. »

Réunion ce lundi pour Matic

Ce n’est pas tout. Selon Olivier Tallaron, une réunion se tiendra ce lundi entre Nemabja Matic, Florian Maurice et Olivier Cloarec tandis qu’Adrien Truffert restera sauf offre financière « irrefusable ». De son côté, Alidu Seidu (Clermont) devrait signer pour 12 millions d’euros même si la piste Guillermo Maripan est toujours ouverte. Le défenseur de l’AS Monaco est encore trop gourmand pour les finances du club breton.

#Mercato #Srfc Selon Julien Stephan , « Kalimuendo reste à Rennes pour la deuxième partie de saison » @CanalplusFoot

- Reunion lundi entre Matic, F. Maurice et O. Cloarec

- Truffert restera à Rennes sauf offre financière « irrefusable »

- Seidu (Clermont) devrait signer pour 12M — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) January 13, 2024

