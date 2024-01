Stade Rennais - Mercato : 2 pistes alléchantes avancent bien

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Ce mercredi soir, Foot Mercato fait deux annonces sur des pistes chaudes du Stade Rennais. La première concerne le poste de milieu défensif, qui va voir partir Nemanja Matic. Selon le média, les Rouge et Noir ont fait une deuxième offre au Stade de Reims pour Azor Matusiwa (25 ans). La première était de 4 M€ mais les Champenois en attendent le triple. Les positions entre les deux bords se rapprochent, un accord se rapproche. L'Equipe annonce même qu'il est déjà tombé pour un transfert à... 16 M€ !

Ça avance bien aussi pour Seidou

La deuxième annonce concerne le poste de défenseur central. Le SRFC aurait formulé une troisième offre pour le Clermontois Alidou Seidou. Elle s'élèverait à 10 M€ plus des bonus. Foot Mercato assure que les discussions entre les deux clubs avancent très bien et que, là aussi, un accord est proche pour le Ghanéen, qui dispute actuellement la CAN.

