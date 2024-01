Stade Rennais - Mercato : accord pour une recrue, une autre arrivée bouclée ce vendredi !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Ça bouge du côté du Stade Rennais. Cette nuit, le club breton a avancé sur deux dossiers prioritaires : Alidu Seidu et Azor Matusiwa. Au sujet du défenseur central de Clermont, Ouest France affirme qu’il va s’engager pour 4 ans et demi sous réserve de la visite médicale. Retrouvez toute l'actualité du Stade Rennais Le dossier Matusiwa bouclé à 95% De son côté, c’est bouclé à 95% pour le milieu de terrain du Stade de Reims. Il manque juste quelques détails pour boucler une arrivée attendue ce vendredi, avec un contrat de 4 ans et demi également à la clé. 🚨Info @sports_ouest : Alidu Seidu va s’engager pour 4 ans et demi au #StadeRennais sous réserve de VM. C’est bouclé à 95% pour Azor Matusiwa, manque quelques détails pour boucler une arrivée attendue ce vendredi. Contrat de 4 ans et demi également #mercato #SRFC @OuestFrance — Guillaume Lainé (@gui_tog) January 18, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le marché des transferts du Stade Rennais a connu un énorme coup d’accélérateur dans la nuit de jeudi à vendredi avec deux avancées très concentrés dans les dossiers Alidu Seidu (Clermont) et Azor Matusiwa (Stade de Reims).

Bastien Aubert

Rédacteur