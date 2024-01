Stade Rennais Mercato : après Matic et Truffert, ça chauffe pour un autre cadre !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Si le Stade Rennais a déjà scellé les venues d’Alidu Seidu (Clermont) et Azor Matusiwa (Reims) sur ce Mercato d’hiver, les Rouge et Noir ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Un attaquant est toujours espéré… De même qu’un autre défenseur central d’expérience et éventuellement un latéral gauche.

Naples rode toujours autour de Theate

A gauche, le problème pourrait même doublement se poser dans le sens où la menace ne plane pas que sur l’avenir d’Adrien Truffert (courtisé par l’OM)… Mais également sur celui d’Arthur Theate, utilisé aussi bien dans l’axe qu’à gauche.

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts et scout Ignazio Genuardi, Naples est toujours prêt à dégainer pour récupérer l’international belge cet hiver. Arthur Theate figurerait même en haut de la short-list des Partenopei en compagnie de Nehuen Perez (Udinese). Naples serait prêt à faire le forcing durant encore quelques jours sur ces deux pistes avant de changer d’options…

#Rennes n’est pas spécialement vendeur, mais #Naples continue de pousser au sujet de #Theate. Il s’agit de la prio en DC avec Pérez (Udinese). Le club du président ADO se donne quelques jours essayer de finaliser l’un de ses dossiers avant de revoir ses options. #Mercato #SRFC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 20, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life