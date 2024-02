Stade Rennais Mercato : Assignon voulait l'OM, le prix de son option d'achat à Burnley connu !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le dossier Florenz Assignon a connu moultes rebondissements. Annoncé dans un premier temps vers Galatasaray, le latéral gauche du Stade Rennais était ensuite tout proche de l'Olympique de Marseille, un accord ayant été trouvé entre les dirigeants rennais et marseillais. Mais finalement, c'est à Burnley que le joueur de 23 ans devrait rebondir, la DNCG n'ayant pas validé son transfert vers l'OM.

Assignon espérait l'OM

D'après Foot Mercato, la priorité de Lorenz Assignon aurait été l'OM et non Burnley, qui devrait s'attacher les services du Français sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Et nos confrères du Parisien nous ont dévoilé le montant de l'option d'achat incluse dans le prêt du futur ex-Rennais chez les Clarets. Elle s'élèverait à 10 millions d'euros.

