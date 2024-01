Stade Rennais - Mercato : c'est officiel pour la prolongation de Mandanda !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Annoncée depuis plusieurs jours, la prolongation de Steve Mandanda a été officialisée ce lundi par le Stade Rennais. Arrivé libre à l'été 2022 à Rennes en provenance de l'Olympique de Marseille, le gardien français a prolongé son bail d'une saison supplémentaire avec le club breton, soit jusqu'en juin 2025. Une saison supplémentaire pour Steve Mandanda ✍️



Arrivé au SRFC en juillet 2022, le portier Rouge et Noir poursuit l'aventure rennaise jusqu'en 2025 ! 🔴⚫️#Mandanda2025 pic.twitter.com/st4HiKcdtl — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 8, 2024

Annoncée depuis plusieurs jours, la prolongation de Steve Mandanda a été officialisée ce lundi par le Stade Rennais. L'ancien gardien de l'OM est désormais lié jusqu'en juin 2025 avec le club Rouge et Noir.

Fabien Chorlet

Rédacteur