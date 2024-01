Stade Rennais - Mercato : ça se débloque pour Seidu, Clermont tient son remplaçant

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Alidu Seidu va signer ce lundi au Stade Rennais. Le Ghanéen quittera l’Afrique le temps de passer sa visite médicale et de signer son contrat avec sa nouvelle équipe, d’après Mohamed Toubache Ter. Clermont empochera plus de 11 millions d’euros et n’en a pas terminé avec le Mercato. Matsima s’envole en Auvergne Pour remplacer Seidu, le prometteur défenseur de Monaco Christian Matsima va s’envoler en prêt pour Clermont, toujours d’après Mohamed Toubache Ter. Les négociations auraient très bien avancé avec le club de la Principauté. Changement de programme, Alidu Seidu sera à Rennes ce week-end pr une VM & signature, Lundi 29 janvier.



Du côté de Clermont, deal très très bien avancé & quasi acté pr un prêt de Chrislain Matsima, actuellement à Monaco. #SRFC #CF63 #ASMonaco https://t.co/4NE7QiJhAy — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 25, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le Clermontois Alidu Seidu va signer ce lundi au Stade Rennais. Pour remplacer le Ghanéen, le prometteur défenseur de Monaco Christian Matsima va s’envoler en prêt pour Clermont. Des infos de l'insider Mohamed Toubache Ter.

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur