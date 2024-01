Stade Rennais - Mercato : coup de théâtre dans le dossier Maripan !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Maripan à Rennes, c'est toujours dans les tuyaux. Et peut-être même plus que jamais. En effet, Foot Mercato révèle ce dimanche soir que le défenseur monégasque souhaite quitter le Rocher pour rejoindre la Bretagne.

Il veut signer au SRFC

"Le solide défenseur (1m93, 80 kg) de l’ASM, qui rêvait initialement de Premier League, a été convaincu par le discours de Florian Maurice et Julien Stéphan, jeudi dernier, et souhaite s’engager avec Rennes", indique le média. Maripan est la priorité des Rouge et Noir. En cas de départ, il pourrait être remplacé par Lilian Brassier (Brest).

Podcast Men's Up Life