Stade Rennais Mercato : coup de théâtre pour Moise Kean, à nouveau sur le marché !

Si le Stade Rennais pouvait faire une croix sur Moise Kean (Juventus, 23 ans), un improbable coup de théâtre est intervenu ce jour à son arrivée à Madrid où il devait être prêté à l’Atlético.

En effet, alors qu’il devait passer sa visite médicale ce jour, le journaliste italien Nicolo Schira nous apprend que cela n’a pas pu se faire. Blessé dernièrement avec la Vieille dame, l’ancien joueur du PSG aurait besoin d’un mois pour revenir en forme. Une condition inacceptable pour les Colchoneros, qui n’étaient pas au courant de la gravité de la blessure de l’attaquant italien.

L’Atlético – qui avait trouvé un accord sur la base d’un prêt payant avec la Juventus – a donc annulé le deal. Moise Kean doit retourner dans le Piémont y finir la saison à moins qu’un autre courtisan de l’attaquant (Rennes ?) ne se manifeste…

Moise #Kean has not passed medicals for #AtleticoMadrid. He needs a month to return to play. The deal with #Juventus is collapsing. The parties are now pessimistic to finalze the deal. The striker and his agents are currently in Madrid and are waiting for Atleti’s final answer…