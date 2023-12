Stade Rennais - Mercato : coup dur dans le dossier Ajorque

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais, qui pourrait recruter un attaquant supplémentaire cet hiver, étudierait la possibilité de relancer l’ancien joueur du RC Strasbourg, Ludovic Ajorque, parti à Mayence l’hiver dernier pour 6 millions d'euros. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU STADE RENNAIS La MLS plutôt que Rennes pour Ajorque ? Mais le club Rouge et Noir ne serait pas seul sur ce dossier. Et pour cause, d'après l'insider Mohamed Toubache-Ter, des clubs de MLS feraient également les yeux doux à l'attaquant français de 29 ans. Auteur que de 2 buts en 16 rencontres disputées toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Ludovic Ajorque n'aurait donc pas que Rennes en option pour son avenir. La MLS fait les yeux doux à Ludovic Ajorque !! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 31, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Outre le Stade Rennais, des clubs de MLS seraient également intéressés par l’ancien attaquantdu RC Strasbourg, Ludovic Ajorque, parti à Mayence l’hiver dernier pour 6 millions d'euros.



Fabien Chorlet

Rédacteur