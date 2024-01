Stade Rennais - Mercato : de grosses annonces tombent dans les dossiers Matic et Truffert

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, a fait quelques confidences à Canal+, ce soir, avant le début du match contre l'OGC Nice. En ce qui concerne Nemanja Matic, désireux de quitter le Bretagne dès cet hiver, un rendez-vous serait programmé lundi avec la direction pour trouver la meilleure solution pour les deux parties. Le milieu serbe de 35 ans, qui était courtisé par l'OL, voudrait désormais rejoindre Fulham, sa femme faisant le forcing pour retourner à Londres.

Le SRFC ne veut plus vendre Truffert

Quant à Adrien Truffert, qui est annoncé très proche de l'OM, il semblerait que les Rouge et Noir n'aient aucune intention de le vendre cet hiver ! Un coup dur pour les Phocéens, qui s'apprêtent à vendre Renan Lodi en Arabie Saoudite pour plus de 22 M€ et qui comptaient réinvestir une partie de cette somme sur le latéral gauche rennais. A moins que la confidence de Maurice n'ait d'autre but que de faire monter les enchères...

