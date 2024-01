Stade Rennais Mercato : deux cadors accélèrent pour Doué

S'il est sous contrat jusqu'en 2026 au Stade Rennais, Désiré Doué (18 ans) ne serait pas pleinement satisfait de sa situation en Bretagne. Malgré un potentiel évident, le jeune milieu de terrain se lasserait de cirer un peu trop souvent le banc, lui qui ne compte que 4 titularisations en L1 depuis le début de la saison.

Cela n'empêche pas le joueur, auteur de 2 buts en L1 cette saison, d'avoir toujours une grosse cote sur le marché. Ainsi, selon Ekrem Konur, deux clubs se sont renseignés sur lui ces derniers jours. Il s'agit de Newcastle et Dortmund, deux clubs qui aiment faire leurs courses en L1, notamment pour mettre la main sur des jeunes à fort potentiel. A suivre...

